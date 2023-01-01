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الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول

الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول



رام الله/سما/

 تلقى الرئيس محمود عباس، برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتلقى سيادته برقيات تهنئة من: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس جمهورية تركمانستان سردار قربان غولي بردي محمدوف، وسلطان عُمان هيثم بن طار، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ،رئيس دولة إرتيريا إسياس أفورقي، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقاييف، ورئيس إقليم كردستان نيچيرڤان بارزاني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية رشاد العليمي، ورئيس مجلس الشعب في جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، أعربوا فيها عن تهانيهم للرئيس محمود عباس بهذه المناسبة، وتمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتمنى ملك الأردن للرئيس عباس، الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحقيق آماله في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وشكر الرئيس الملك الأردني على اتصاله، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق الرفعة والازدهار، مثمنا مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، ومشيداً بمواقف الملك وحرصه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره شكر الرئيس عباس، الرئيس السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره، شكر الرئيس عباس الرئيس تبون وهنأه والشعب الجزائري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الدوام.

وأعرب أمير الكويت شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن خالص تهانيه للرئيس عباس بحلول عيد الأضحى، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب الفلسطيني بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن البركات.

كما تلقى سيادته برقية تهنئة بذات المناسبة، من نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

و هنأ الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.

ودعا سيادته، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والفرج القريب للأسرى.

#الرئيس عباس

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