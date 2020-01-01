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الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز "قاسم سليماني"

الثلاثاء 27 يونيو 2023 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز "قاسم سليماني"



طهران/سما/

 أعلنت وسائل إعلام إيرانية، قرب إزاحة الستار عن 4 سفن من طراز "الشهيد قاسم سليماني"، مشيرة إلى نشر صور لسفينتين قيد البناء.


وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "وفقا لتصريحات قائد بحرية الحرس الثوري من المقرر هذا العام تسليم 4 سفن حربية أخرى من طراز الشهيد سليماني إلى هذه القوة"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تقوم ببناء إحدى السفن، وأخرى يبنيها الحرس الثوري، وسفينتان تعمل على بنائهما الشركات المعرفية.

وفي الصورة الأولى، تظهر السفينة التي تبنيها وزارة الدفاع في بندر عباس، وفي الصورة الثانية السفينة التي تبنيها بحرية الحرس الثوري في بوشهر.

وكانت القوات البحرية الإيرانية، أزاحت العام الماضي، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ".


يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

#ايران

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