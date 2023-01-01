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الشيخ رائد صلاح يدعو للرباط في الأقصى خلال عيد الأضحى

الثلاثاء 27 يونيو 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ رائد صلاح يدعو للرباط في الأقصى خلال عيد الأضحى



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، إلى الرباط في المسجد الأقصى خلال هذه الأيام المباركة، والحشد فيه بشكل كبير خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجه الشيخ صلاح التهنئة من قبل المصلى بالقبلي بالمسجد الأقصى، إلى الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى. وقال إنني "أتقدم بالتهنئة لأهلنا في القدس والضفة الغربية وغزة والداخل المحتل، وأقول لهم تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير".

وتابع قائلاً: "يا أمتنا الإسلامية ويا عالمنا العربي جئناكم لنحمل لكم رسالة الإسلام رسالة السلام العالمي، التي جاء بها القرآن والتي طبقها منهجاً رسول الله".

وأردف بقوله: "نحتفل بعيد الأضحى، ونسأل الله أن يبشرنا بخير يزول فيه كل سلطان ظالم وكل محتل وكل شر وكل باطل، ويغشى الأرض العدل والقسط التي جاء رسالة إسلامية مباركة".

واستكمل قائلاً: "فيا أهل الأرض اصبروا قليلاً، فإن فجر الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قادم كما بشر رسولنا صلى الله عليه وسلم". وانطلقت دعوات للحشد من أجل شد الرحال والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك. كما واصلت قوات الاحتلال فرض القيود المشددة على دخول المصلين، من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم.

#الشيخ رائد صلاح

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