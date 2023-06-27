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نتنياهو يؤكد نيّته زيارة الصين

الثلاثاء 27 يونيو 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد نيّته زيارة الصين



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم، الثلاثاء، أنه تلقى دعوة لزيارة رسمية للصين، وأنه أبلغ الإدارة الأميركية بهذه الدعوة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إنه لم يتم تحديد موعد زيارة نتنياهو إلى الصين، لكنها تأتي في ظل رفض الرئيس الأميركي، جو بايدن، استقبال نتنياهو في البيت الأبيض منذ عودته إلى رئاسة الحكومة قبل ستة أشهر، على خلفية معارضة الإدارة الشديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو قال لأعضاء الكونغرس أن "التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ذروته، وأن الولايات المتحدة ستكون دائما الحليف الأهم لإسرائيل وأن لا بديل لها".

وقال موظف إسرائيلي رفيع إن الحكومة الصينية عبرت مؤخرا عن رغبتها باستضافة نتنياهو في بكين في إطار اللقاء السنوي للجنة الابتكارات الإسرائيلية – الصينية، والتي تنعقد منذ العام 2014، حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.


وأضاف الموظف الإسرائيلي أنه لم يجر نقاشا رسميا مع الحكومة الصينية حول موعد محتمل لزيارة نتنياهو، وأشار إلى أن زيارة نتنياهو هي "أمر اعتيادي وليس مؤشرا سياسيا لأي أحد. ومثلما أوضح رئيس الحكومة اليوم، فإنه لا بديل عن الحلف بين إسرائيل والولايات المتحدة".

رغم ذلك، يأتي الحديث حول زيارة نتنياهو المحتملة للصين فيما العلاقات الصينية – الأميركية متوترة جدا، وتعتبر إدارة بايدن، وبشكل أكبر في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، أن الصين تشكل التهديد المركزي على الولايات المتحدة.

#نتنياهو

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