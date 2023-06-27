هرتسوغ وغالانت يهاتفان الرئيس عباس والشيخ

القدس المحتلة/سما/

هاتف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهنأه بحلول عيد الأضحى المبارك، وفقًا لقناة كان العبرية.

وشدد هرتسوغ، خلال المكالمة الهاتفية، على ضرورة محاربة الإرهاب والتحريض.

وأدان عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأسبوع الماضي.

من جهته، اتخذ وزير الجيش يؤاف غالانت خطوة مماثلة وتحدث مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عضو في الحكومة الحالية مع وزير فلسطيني منذ تشكيلها قبل ستة أشهر.

وأكد غالانت للشيخ أن "المؤسسة الأمنية تأخذ على محمل الجد العنف الذي استخدمه المستوطنين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".

وقال غالانت ان "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، مشددا على "ضرورة التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".



