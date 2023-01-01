  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس والرئيس المصري يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس والرئيس المصري يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك



رام الله/ سما/

جرى، اليوم الثلاثاء، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره شكر الرئيس عباس، الرئيس السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الأكثر قراءة اليوم

بوتين يمنح قوات فاغنر "خيارين"

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من جنين صوب موقع إسرائيلي

موقع عبري: نتنياهو يقدم على تحرك دبلوماسي قد يزعج الأمريكيين

يديعوت: لهذه الأسباب وافقت "إسرائيل" على تطوير حقل "غزة مارين"

هآرتس: الوقت قد حان لتوجيه صفعة قوية لحكومة نتنياهو

قائد فاغنر يكشف أسباب الزحف نحو موسكو

"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان

الأخبار الرئيسية

مشروع-توربينات-رياح-يشعل-مواجهات-بين-دروز-والشرطة-الصهيونية-في-الجولان-1687369873208_large

"ميدل إيست آي": هكذا تُبيّض "إسرائيل" احتلالها للجولان

20230627031048

نتنياهو يؤكد نيّته زيارة الصين

هرتسوغ وغالانت يهاتفان الرئيس عباس والشيخ

9587158-92-193-889-500-0-large-1687857549-jpg-1687857549.wm

سفيرة السعودية في واشنطن: نركز على "تكامل العلاقات"مع إسرائيل وليس التطبيع

20230627114457

تطالب بتعويضات 25 مليار دولار: دعوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب حصارها غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية