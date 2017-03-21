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ضبط 17 فرشاً من الحشيش قبل ترويجها في الخليل

الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات فجر اليوم من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال مهمة جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة احد تجار المخدرات على كمية من المواد المخدرة جنوب الخليل، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان لضبط هذه المواد والقبض على التاجر.

وأضاف إرزيقات، بأنه وعند وصول القوة للمكان تمكن التاجر من الفرار تاركا وراءه كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن 17 فرشاً من الحشيش بوزن 1 كغم و790 غم ، حيث تم ضبطها أصولا.

وأكد العقيد ارزيقات مباشرة إجراءات البحث و التحري للقبض على هذا التاجر.

#الحشيش #الخليل

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