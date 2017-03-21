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الرئيس يتلقى اتصال تهنئة من ملك الأردن

الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى اتصال تهنئة من ملك الأردن



رام الله/ سما/

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من شقيقه الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الملك للرئيس عباس، الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحقيق آماله في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وشكر سيادته، الملك الأردني على اتصاله، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق الرفعة والازدهار، مثمنا مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، ومشيداً بمواقف الملك وحرصه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

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