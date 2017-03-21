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المرور بغزة: وفاة و7 إصابات بـ 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

توفي مواطن وأُصيب و7 إصابات آخرين بجراح مختلفة، إثر حوادث السير التي وقعت في قطا غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة المرور والنجدة في الشرطة: إن حالة وفاة و7 إصابات بين متوسطة وطفيفة وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 18 مركبة جراء تلك الحوادث.

وأوضحت شرطة المرور، أنّ الطفل كريم مصطفي محمد أبو طه 5 أعوام، سكان مدينة رفح، وصل مستشفى الأوربي مصابًا بجروح خطيرة، توفي على إثرها، نتيجة صدمه من قبل جيب نوع "توسان أبيض اللون".

وأفادت شرطة المرور بأن المركبة كان يقودها السائق "م. ط " 34 عامًا سكان محافظة رفح وهو غير حاصل على رخصة قيادة.

وأشارت شرطة المرور إلى أنها أوقفت سائق المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

#المرور بغزة #حادث سير #الشرطة

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