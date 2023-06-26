4 سيناريوهات تحدد مصير كيليان مبابي مع باريس وريال مدريد

وكالات / سما /

ما زالت قضية كيليان مابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تتصدر المشهد تماماً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل التقارير التي تصدر باستمرار من وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

القصة بدأت قبل أسبوعين من الآن، عندما أرسل اللاعب خطاباً رسمياً لنادي باريس سان جيرمان، ينص على عدم رغبته بتفعيل خيار تجديد العقد حتى عام 2025، مما يعني أن عقده الحالي سينتهي بعد عام واحد فقط.

كيليان مبابي لم يتوقف عند هذا الحد، بل خرج وأعلن رسمياً استمراره مع باريس سان جيرمان الموسم القادم، ونفى جميع التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف الحالي، وهذا يعني أنه يريد الرحيل بشكلٍ مجاني في صيف 2024.

والسبب الذي يجعل مبابي يرفض المغادرة الآن هو رغبته في الحصول مكافأة الولاء من باريس البالغة 90 مليون يورو، بالإضافة إلى راتبه في الموسم المقبل المقدر بـ60 مليون، كما سيحصل على مكافأة توقيع عقد مجاني تقدر قيمتها بـ80 إلى 100 مليون من ناديه الجديد، والذي غالباً سيكون ريال مدريد.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً جديداً اليوم بخصوص مستقبل المهاجم الفرنسي، وأوضحت أن اللاعب أمام 4 سيناريوهات لتحديد مصيره، وجاءت على النحو التالي:-

لا يجدد وينتقل إلى ريال مدريد مجاناً في صيف 2024

هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً، والذي يتبناه كيليان مبابي نفسه لأنه سيضمن له الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال كما ذكرنا، وبالطبع باريس سان جيرمان سيكون المتضرر الأكبر في حال حدث هذا السيناريو، لأنه سيخسر اللاعب مجاناً، وسيدفع له 150 مليون يورو (مكافأة الولاء + راتبه الموسم القادم).

الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف

باريس سان جيرمان يحاول الضغط على كيليان مبابي لإجباره على الرحيل هذا الصيف، وإدارة النادي سرّبت معلومات للصحافة بأنها مستعدة لبيعه مقابل 200 مليون يورو، وادعت بعض المصادر أن ريال مدريد ينوي دفع هذا المبلغ لحسم الصفقة الآن، لكن في الواقع الأمر معقد أكثر مما يبدو عليه، لأن الصفقة ستكلف الريال الكثير من الأموال، والمسألة لا تقتصر على ما سيدفعه لباريس وحسب، بل ما يجب دفعه للاعب أيضاً، لأن مبابي سيرفض التضحية بكل الاموال التي يمكن الحصول عليها برحيله مجاناً في صيف 2024 ما لم يتم تعويضه بجزء كبير منها هذا الصيف.

التراجع عن موقفه وتفعيل خيار التجديد لموسم إضافي

الصحيفة أوضحت أن كيليان مبابي قد يتراجع عن موقفه ويقرر تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان، أي حتى صيف 2025، وبالتأكيد هذا السيناريو هو الأقل ترشيحاً ومستبعد بالوقت الراهن، لكن النجم الفرنسي عودنا أن يأخذ منعطفات حادة بالقرارات المتعلقة بمستقبله طيلة السنوات السابقة، ولذلك يبقى احتمالاً وارداً حتى لو كان بنسبة ضئيلة.

توقيع مبابي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان

أما السيناريو الرابع والأخير، يتمثل في أن ينجح باريس سان جيرمان بإقناع كيليان مبابي بأن يوقع على عقد جديد يمتد لعدة سنوات، ويتضمن بنود مالية جديدة تماماً، وهو أمر غير مستبعد، لأن اللاعب فعل ذلك في الصيف الماضي بعد أن وصله عرض لا يقاوم من النادي الباريسي، رغم أنه كان لديه اتفاق كامل مع ريال مدريد.