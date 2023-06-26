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يورجن كلوب يختار مهاجمه الجديد بعد رحيل فيرمينيو

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب يختار مهاجمه الجديد بعد رحيل فيرمينيو



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إدارة ليفربول الإنجليزي تخطط للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم وهداف نابولي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث نادي ليفربول عن التعاقد مع مهاجم جديد خلفاً للبرازيلي روبيرتو فيرمينيو الذي رحل عن الريدز عقب انتهاء الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن فيكتور أوسيمين هو المهاجم الذي اختاره فريق يورجن كلوب لضمه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم صريح جديد وهداف بعد ظهور داروين نونيز بمستوى عكس المتوقع.

وأكملت “لا جازيتا ديللو سبورت” أن فيكتور أوسيمين يرغب بشدة في اللعب بمسابقة الدوري الإنجليزي، والريدز يطمح للتعاقد مع مهاجم هداف مثل النجم النيجيري.

ومن جانب نابولي، فإن الفريق الجنوبي لن يبيع فيكتور أوسيمين بمبلغ أقل من 150 مليون يورو، وكان دي لورينتيس رئيس نابولي قد رفض بالفعل عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 100 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن عقد فيكتور أوسيمين سينتهي مع نابولي صيف عام 2025.

#يورجن كلوب #فيكتور أوسيمين

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