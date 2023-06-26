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ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة جنوب الخليل

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة جنوب الخليل



رام الله / سما /

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال مهمة جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد تجار المخدرات على كمية من المواد المخدرة جنوب الخليل، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان لضبط هذه المواد والقبض على التاجر.

وأضاف إرزيقات، بأنه وعند وصول القوة للمكان تمكن التاجر من الفرار تاركا وراءه كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن 17 فرشاً من  الحشيش بوزن 1 كغم و790 غم ، حيث تم ضبطها أصولا.

وأكد العقيد ارزيقات مباشرة إجراءات البحث و التحري للقبض على هذا التاجر.

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