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أرسنال يحسم صفقة الألماني كاي هافيرتز

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يحسم صفقة الألماني كاي هافيرتز



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي أرسنال توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي الإنجليزي بشأن التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم الدولي الألماني كاي هافيرتز بالرحيل عن صفوف تشيلسي هذا الصيف وسط اهتمام كبير من قبل أرسنال الإنجليزي بضمه.

وكان كاي هافيرتز قد انتقل للعب في صفوف تشيلسي صيف 2020 قادماً من باير ليفركوزين الألماني بمبلغ 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة نادي أرسنال قد توصلت لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع كاي هافيرتز، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكلٍ رسمي هذا الأسبوع.

وأكملت الصحيفة أن كاي هافيرتز سيتعاقد مع أرسنال لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2028 بمبلغ يقدر بـ 75 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

وأضافت “ماركا” أن الألماني كاي هافيرتز سيخضع لآخر مراحل الكشف الطبي هذا الأسبوع تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

#كاي هافيرتز #أرسنال

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