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ريال مدريد يحمي فينيسيوس ويغرقه بالمكافآت!

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحمي فينيسيوس ويغرقه بالمكافآت!



وكالات / سما /

يحمي نادي ريال مدريد نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بشرط جزائي ضخم يبعد عنه أندية أوروبا الكبرى التي قد تطمع في الحصول على توقيعه في السنوات المقبلة.

شبكة كادينا سير الإسبانية أفادت بأن النادي، المنافس في الدوري الإسباني، سيضع مبلغ مليار يورو كبند للشرط الجزائي في عقد فينيسيوس الجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز، مشيرةً إلى أن النادي الملكي يريد أن يعلن عن تجديد عقد فيني في الأسبوع الجاري، أو في بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

ويمنح الريال لاعبه المميز عدة مكافآت بموجب بنود ستكون موجودة في العقد الجديد، أولها مكافأة ولاء، لم تكشف سير عن قيمتها المالية، لكنها مشروطة باستمرار اللاعب في تقمص ألوان الميرينجي طوال مدة العقد الجديد والذي سيصل إلى خمس سنوات.

مكافأة أخرى يضعها ريال مدريد في عقد فينيسيوس جونيور، لم يُكشف عن قيمتها المالية أيضاً، لكن اللاعب سيحصل عليها لو نجح في الحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في أي عام من أعوام العقد الجديد.

ويعتبر فينيسيوس النجم الذي سيجر عربة ريال مدريد في الموسم المقبل بعد رحيل رأس الحربة الأساسي كريم بنزيما قبل عام من نهاية عقده، إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

#ريال مدريد #فينيسيوس

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