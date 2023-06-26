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ميسي : متحمس للغاية لبدء مسيرتي مع إنتر ميامي

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي : متحمس للغاية لبدء مسيرتي مع إنتر ميامي



وكالات / سما /

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي حماسته الشديدة لبدء مشواره مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي بعد قرار انتقاله لفريق قارة أمريكا الشمالية.

وقرر النجم الأرجنتيني وضع حداً لمسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية بالانتقال إلى العيش في أمريكا واللعب مع فريق إنتر ميامي.

ومن المقرر أن تكون مباراة ليونيل ميسي الأولى بقميص إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي في 21 من شهر يوليو المقبل.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه في روزاريو بنهاية هذا الأسبوع لحضور مباراة اعتزال زميله السابق ماكسي رودريجيز، وأيضاً مباراة اعتزال ريكيلمي في بوينس آيرس.

وتحدث ليونيل ميسي للتلفزيون الأرجنتيني عن قرار انتقاله إلى إنتر ميامي قائلاً “إنه شعور جميل للغاية أن تكون قادراً على حضور مباراة اعتزال ريكيلمي، إنه يعني الكثير لكرة القدم الأرجنتينية ولفريق بوكا جونيورز”.

وأضاف “الآن سأكون هنا لبضعة أيام وبعدها سأبدأ رحلتي في مدينتي الجديد، مع فريقي الجديد. أنا متحمس للغاية لهذه التجربة”.

#ميسي #إنتر ميامي

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