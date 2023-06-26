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إصابة 3 مواطنين في اعتداءات للمستوطنين شمال غرب أريحا

الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أصيب 3 مواطنين بجروح ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء، في اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وأحد سكان المنطقة، حسن مليحات، بأن مجموعة من المستوطنين لاحقت رعاة الأغنام في تجمع عرب المليحات بالمعرجات، وهاجمتهم تحت تهديد السلاح، وأجبرتهم على مغادرة المراعي، حيث أصيب في الاعتداء، المواطنين: جمال مليحات، وإبراهيم مليحات، والطفل عبد الحي مليحات ( 10 سنوات).

وأضاف أن المستوطنين احتجزوا قطيعا من الأغنام وأنتشروا في المنطقة.

#أريحا #المستوطنين

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