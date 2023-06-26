رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة، وتفقد سيادة الرئيس للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ورد أبو ردينة على نتنياهو: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس يتفقد المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ويؤكد أنها مثال على الإنجازات النوعية لدولة فلسطين

الرئيس يهاتف رئيس مجلس قروي أم صفا مطمئنا على أهالي القرية

أبو ردينة ردا على نتنياهو: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

إصابات واعتقالات وتجريف أراضٍ وإقرار بناء 5623 وحدة استيطانية في الضفة

الاحتلال يداهم منازل أسرى ومحررين مقدسيين ويستولي على مبالغ مالية ومركبات

عصابات المستوطنين تحرض على قتل الفلسطينيين والكشف عن تواصلهم مع سموتريتش وبن غفير

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

العاهل الأردني: لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف المملكة بالنسبة للقضية الفلسطينية

الاحتلال يرفض الافراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الأيام:

الاحتلال يقر بناء 5700 وحدة استيطانية في وتيرة غير مسبوقة للضم الكامل للضفة

الرئيس يطمئن على أهالي قرية أم صفا

نتنياهو يدعو الى اجتثاث تطلع الفلسطينيين الى دولة

جيش الاحتلال ينفذ عمليات تجريف والمستوطنون يعتدون في مناطق عدة

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير ماهر شلون

اميركا ستختبر حرية دخول مواطنيها من أصل فلسطيني لإسرائيل في تموز

مصادر: الاحتلال لن يخلي البؤر الاستيطانية الجديدة

إسرائيل تؤكد إطلاق قذيفة صاروخية من جنين نحوها وسقوطها قرب الجدار

حزب الله يعلن اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

هولندا: توقيف شخصين بتهمة ارسال أموال الى "حماس"

موقع عبري: وزير الخارجية العماني سيزور المسجد الأقصى

القدس:

في تحد للانتقادات الأميركية .. المصادقة على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

إصابات ومداهمات وتجريف واعتداءات مستوطنين

مداهمة منازل أسرى ومحررين بالقدس والاستيلاء على مبالغ مالية ومركبات

المؤبد و30 سنة وغرامة مالية كبيرة بحق أسير من نابلس

الرئاسة: قيام الدولة هو الحل الوحيد

أمر بهدم منزل عائلة ماهر شلون

بان كي مون يحذر: معاملة إسرائيل للفلسطينيين قد تشكل فصلا عنصريا

عائلات غزية تفقد فرحتها بحلول العيد في ظل إبطاء إعادة إعمار منازلها المدمرة

الملك عبد الله الثاني: لا تراجع عن مواقفنا بالنسبة للقضية الفلسطينية