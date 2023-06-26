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تسجيل صوتي يفضح ترامب.. احتفظ بوثيقة سرية "خطيرة" حول ايران

الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل صوتي يفضح ترامب.. احتفظ بوثيقة سرية "خطيرة" حول ايران



وكالات

 كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، النقاب عن تسجيل صوتي لاجتماع عقده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن هجوم محتمل على إيران.

وبثت الشبكة الأميركية التسجيل في برنامج "أندرسون كوبر 360"، وتضمن تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية، بما في ذلك اللحظة التي يبدو فيها ترامب يشير إلى احتفاظه بوثيقة سرية عن خطة محتملة لمهاجمة إيران.

وقال ترامب في التسجيل: "هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم.

وفي التسجيل الصوتي الذي مدته دقيقتان، مازح ترامب ومساعدوه أيضا بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت "معلومات سرية"، حيث قال شخص لترامب: "هيلاري كانت ستطبع ذلك"، ورد دونالد ترامب: "لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر"، في إشارة إلى عضو الكونغرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تحقيقات مع كلينتون بشأن تعاملها مع المعلومات السرية في الأيام، التي سبقت انتخابات عام 2016 التي خسرتها أمام ترامب.

يذكر أن تصريحات ترامب خلال التسجيل الصوتي، يمكن أن تقوض المزاعم التي قالها في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي، بأنه ليس لديه أي وثائق سرية.

وكان الرئيس الأميركي السابق قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق بسوء التعامل المزعوم مع وثائق سرية.

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