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إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشهدت مدينة نابلس عملية اقتحام واسعة من عدة محاور، تخللها اشتباكات مع مجموعات المقاومة، ومواجهات مع عشرات الشبان.

وأصيب شابان أحدهما في الحوض خلال المواجهات ونقلا إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بحسب ما ذكر الهلال الأحمر.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من نابلس، هم الصحفي محمد مني، والشبان: بهاء طقطوق، خليل مرشود، ماجد النوري، حمزة الجروف، حمزة جعارة.

كما اقتحمت قوات أخرى الخليل، وداهمت منزل الأسير رزق رجوب من قادة حركة حماس، في دورا، وعبثت بمحتوياته.

وفي رام الله،  اعتقل الشبان، مفيد عوض الله أبوعليا وابنه زغلول، ومؤيد عطالله أبو عليا، ومعتز عبد المجيد عوض الله أبو علياـ، بعد مواجهات في قرية المغير.

فيما اعتقل ممثل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية في جامعة بيرزيت طارق البرغوثي على حاجز النبي صالح.

وفي بيت لحم، اعتقل ايهاب أحمد ثوابته (29 عاما) من بلدة بيت فجار، ومحمد عصام حمامرة (17 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد أن تم مداهمة منازل ذويهم وفتشتها.

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