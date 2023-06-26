الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.