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غزة: الإعلان عن تحديث الألوان الخاصة بتصاريح العمل في الداخل المحتل

الإثنين 26 يونيو 2023 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعلان عن تحديث الألوان الخاصة بتصاريح العمل في الداخل المحتل



غزة/سما

أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الإثنين 26/06/2023م، تحديث الألوان الخاصة بملف العمال في الداخل المحتل.


وقال وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين في تصريح صحفي:" إن عملية التحديث بحسب التعديلات التي أوصت بها لجنة المعايير، مضيفاً إن هناك 20 ألف عامل تغيرت ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل تراجعت نقاطهم وبالتالي ألوانهم. 


وكانت الوزارة قد اعتمدت مساء أمس الأحد، توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل. 


ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 9 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل “العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري، أقدمية التسجيل”، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيداً عن التدخل البشري.


وأقرت الوزارة سابقاً عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في الداخل المحتل، تتمثل بـ “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود”، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

رابط الفحص: اضغط هنا 

#تصاريح العمل اسرائيل #تصاريح العمل الداخل المحتل

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