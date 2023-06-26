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حماس تعقب على مصادقة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة بالضفة

الإثنين 26 يونيو 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على مصادقة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة بالضفة



غزة/سما/

قالت حركة حماس إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عدوان مفتوح يستدعي توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهته.

وأكدت الحركة في تصريح لها، اليوم الإثنين، أن المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، جريمة وعدوان مفتوح يشنّه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مشددة أنه قرار سيصعّد المقاومة للخلاص من الاحتلال.

وأوضحت حماس أن تزامُن القرار الاستيطاني مع تزايد جرائم المستوطنين في قرى ومدن فلسطين، يدعو لرص الصفوف، وتوحيد الرؤى، والرهان على قوة الشعب الفلسطيني.


ودعت حماس لضرب الاحتلال على امتداد أرض فلسطين حتى زواله عنها، وتحقيق تطلعات شعبها في التحرير والعودة.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت سلطات الاحتلال على بناء قرابة الـ 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من أصل 5700 وحدة استيطانية تمت مناقشتها ضمن لجنة مختصة بالبناء الاستيطاني.

#حماس #الاستيطان

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