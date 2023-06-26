  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تشرع في تطبيق خطة عيد الأضحى

الإثنين 26 يونيو 2023 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تشرع في تطبيق خطة عيد الأضحى



غزة/سما/

شرعت الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بتطبيق خطة عيد الأضحى المبارك؛ لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين وحفظ النظام والسكينة العامة.

وتنفذ وزارة الداخلية في كل عام، خطة متكاملة لانتشار أجهزتها وإداراتها المختصة، وفق أمر عمليات مركزي خاص بعيد الأضحى المبارك، يبدأ قبيل العيد ويستمر على مدار أيامه.

وتشمل الخطة الانتشار في جميع المرافق والأماكن العامة والحيوية التي يرتادها المواطنون، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والشريط الساحلي، إلى جانب تأمين صلاة العيد في الساحات العامة.

وتشارك العديد من الأجهزة والإدارات، وفي مقدمتها المديرية العامة للشرطة بإداراتها المختلفة، في تنفيذ الخطة من خلال تسهيل الحركة المرورية في الشوارع والمفترقات الرئيسية، ومتابعة الأسواق والبضائع.

وتعمل المباحث العامة من خلال دوائرها المختصة على متابعة ومراقبة كافة مزارع المواشي قبل العيد، للتأكد من سلامة إجراءات التعامل مع الأضاحي، ومطابقتها للتعليمات الصادرة عن الوزارات المختصة.

وتتابع الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بالوزارة، خلال أيام العيد، أماكن ذبح الأضاحي لمراقبة عمل الجمعيات الخيرية التي تنشط في هذا المجال.

كما تتابع فرق السلامة بمديرية الدفاع المدني اتخاذ إجراءات السلامة في الأماكن الترفيهية والمتنزهات حفاظاً على سلامة الأطفال والمواطنين بشكل عام.

#وزارة الداخلية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

استياء إسرائيلي: حماس في السعودية ولا رحلات جوية من تل أببيب

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

قيادي بحماس يكشف محددات صفقة "وفاء الأحرار 2"

غزة: اعتماد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

"القسام" تزف أحد عناصرها ارتقى خلال مناورة تدريبية

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الاحتلال يصادق على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

photo_2023-06-26_15-05-07

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من جنين صوب موقع إسرائيلي

يديعوت: لهذه الأسباب وافقت "إسرائيل" على تطوير حقل "غزة مارين"

الولايات المتحدة ستراقب حرية سفر مواطنيها من أصل فلسطيني عبر مطار بن غوريون في يوليو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية