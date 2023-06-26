داخلية غزة تشرع في تطبيق خطة عيد الأضحى

غزة/سما/

شرعت الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بتطبيق خطة عيد الأضحى المبارك؛ لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين وحفظ النظام والسكينة العامة.

وتنفذ وزارة الداخلية في كل عام، خطة متكاملة لانتشار أجهزتها وإداراتها المختصة، وفق أمر عمليات مركزي خاص بعيد الأضحى المبارك، يبدأ قبيل العيد ويستمر على مدار أيامه.

وتشمل الخطة الانتشار في جميع المرافق والأماكن العامة والحيوية التي يرتادها المواطنون، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والشريط الساحلي، إلى جانب تأمين صلاة العيد في الساحات العامة.

وتشارك العديد من الأجهزة والإدارات، وفي مقدمتها المديرية العامة للشرطة بإداراتها المختلفة، في تنفيذ الخطة من خلال تسهيل الحركة المرورية في الشوارع والمفترقات الرئيسية، ومتابعة الأسواق والبضائع.

وتعمل المباحث العامة من خلال دوائرها المختصة على متابعة ومراقبة كافة مزارع المواشي قبل العيد، للتأكد من سلامة إجراءات التعامل مع الأضاحي، ومطابقتها للتعليمات الصادرة عن الوزارات المختصة.

وتتابع الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بالوزارة، خلال أيام العيد، أماكن ذبح الأضاحي لمراقبة عمل الجمعيات الخيرية التي تنشط في هذا المجال.

كما تتابع فرق السلامة بمديرية الدفاع المدني اتخاذ إجراءات السلامة في الأماكن الترفيهية والمتنزهات حفاظاً على سلامة الأطفال والمواطنين بشكل عام.