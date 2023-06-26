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الاحتلال يُؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة عشرين يومًا

الإثنين 26 يونيو 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة عشرين يومًا



رام الله/سما/

أجّلت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، جلسة محاكمة الأسير المقدسي أحمد مناصرة لمدة عشرين يومًا.

وطالبت المحكمة العليا للاحتلال من إدارة السجون، تقرير محدث عن الوضع الصحي النفسي للأسير أحمد مناصرة، بعد مداولات استمرت قرابة الساعة.

وقال المحامي خالد زبارقة، أن المحكمة منحت إدارة السجون 20 يومًا لتقديم التقرير، وفي ضوء ذلك ستتخذ المحكمة قرارها فيما يتعلق بقضية عزله الإنفرادي.

‏وأكد زبارقة أن الالتماس الذي تقدم به طاقم الدفاع، جاء بعد مؤشرات جديدة تشير إلى تدهور جديد على الوضع النفسي للأسير مناصرة، الذي يواجه العزل منذ أكثر من عام ونصف، واليوم محتجز في عزل سجن (الرملة).

وقال والد الأسير المقدسي أحمد مناصرة أن "أحمد يعاني من ظروف نفسية صعبة في العزل، والاحتلال يواصل منعنا نحن والمحامين من زيارته منذ 3 أشهر.

#الاسير احمد مناصرة

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