فتوح يدين "تباهي" المتطرف بن غفير بقتل العشرات من الفلسطينيين

رام الله/سما/

أدان ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير، وتباهيه بقتل العشرات من الفلسطينيين وتهديده بقتل أعداد أكبر لإشباع رغبته الدموية الفاشية، وتحقيق رغبة المستوطنين والقتلة العنصريين أمثاله.

وقال فتوح، في بيان، اليوم الإثنين، إن هذه الوقاحة استخفاف بالمجتمع الدولي وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، واحتقار للمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي والدول التي وقعت على هذا الإعلان والميثاق بمواقف حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية قبل فوات الأوان وخروجها عن السيطرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى دوامة من العنف والقتل ستطال الجميع.

كما طالب فتوح بإدراج السفاح بن غفير على قوائم مجرمي الحرب الذين يجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا عقابهم.