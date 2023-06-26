"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان

بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني، مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوبي لبنان، عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين، مؤكّدةً أنّه جرى إسقاط المسيرة بالأسلحة المناسبة.

وأضاف في بيان، أنّ "الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".

ولفت البيان إلى أنّ "العدو الإسرائيلي حاول استعادة السيطرة على الطائرة المسيرة بعد إصابتها، بحسب ما تظهر المشاهد، لكنّه لم ينجح في ذلك".

وكشف حزب الله مواصفات الطائرة المسيّرة التي أسقطتها، وهي من نوع "R - Copter 1000"، طولها 170 سم، وعرضها 200 سم، ومزوّدة بكاميرتين ذات جودة عالية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد الإعلام الحربي لحزب الله في لبنان إسقاط مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي شرقي مدينة صور.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط الطائرة، قائلاً إنّ "مسيّرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني، ولا خوف من تسرّب معلومات"، بحسب تعبيره.

وكان حزب الله أعلن في آذار/مارس الماضي، العثور على جهاز تجسس إسرائيلي قرب موقع "العباد" عند الحدود الجنوبية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي بداية العام الحالي، منع الجيش اللبناني جرافةً إسرائيلية من العمل خارج الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة جنوبي لبنان.

وفي 13 كانون الثاني/يناير، أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.