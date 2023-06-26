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العاهل الأردني: لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية

الإثنين 26 يونيو 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية



عمان/سما/

 جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، وأنه سيواصل القيام بواجبه تجاه الأهل في القدس وفلسطين لمساعدتهم وحمايتهم، والعمل على التصدي للمؤامرات التي تستهدفهم وتستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وشدد ملك الأردن، خلال لقائه عددا من وجهاء وأبناء وبنات لواء الرصيفة، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، على أنه "لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن" بالنسبة للقضية الفلسطينية، و"واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات".

وقال: "نحن واعون للتحديات، ونعمل ليل نهار لحماية إخواننا الفلسطينيين".

#العاهل الاردني

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