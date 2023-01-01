الرجوب: مشاركتنا بدورة الألعاب العربية تمثل الكل الفلسطيني

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب إن البعثة الرياضية الفلسطينية، المشاركة في دورة الألعاب العربية، المقرر إقامتها في الجزائر من الخامس وحتى الخامس عشر من شهر تموز المقبل، تمثل الكل الفلسطيني، في شقيّ الوطن والشتات.

وقال الفريق الرجوب، خلال اجتماعه مع البعثة المشاركة، اليوم الإثنين، في مقر اللجنة الأولمبية ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة، وعبر تقنية الاتصال المرئي في المحافظات الجنوبية والشتات، إن المشاركة الفلسطينية في المحفل العربي تأتي في ظروف استثنائية، جراء الإرهاب الإسرائيلي الذي يتعرض له شعبنا على مدار الساعة، لكننا نؤكد من خلال هذه المشاركة على وحدة الشعب الفلسطيني، وصموده وعظمته وشموخه وكبريائه التي تجسدها الرياضة".

وأضاف: "تحظى فلسطين بمكانة في قلوب الجزائريين، وهذا ما سنلمسه خلال مشاركتنا في الجزائر"، داعياً جميع المشاركين من اللاعبين والفنيين، والإداريين، من الوطن والشتات إلى أن يكونوا سفراء لبلدهم في الجزائر.

ولفت إلى أن الجزائر لطالما شكلت حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار عقود من الزمن، داعياً جميع المشاركين إلى التحدث بلغة وطنية فلسطينية جامعة، وتقديم معاناة الفلسطينيين اليومية جراء انتهاكات الاحتلال، استناداً إلى الحقائق والدلائل المثبتة، وذلك بأعلى درجات الشموخ والكبرياء واحترام الذات.

كما أكد ضرورة المشاركة بروح الفريق الواحد المنسجم، وتقديم الدعم والإسناد للمنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تم تحقيقه في الأولمبياد الخاص ببرلين بحصد العديد من الميداليات الذهبية باسم فلسطين، ليكونوا عنصر إلهام لكافة رياضيينا ليكونوا مقاتلين حقيقيين في المنافسات وصولاً لاعتلاء منصات التتويج.

ودعا الرجوب إلى تقديم رسالة إعلامية مهنية، تغطي المشاركة الفلسطينية في جميع المنافسات، ولتتفاعل الحالة الجزائرية الفلسطينية، ومد جسور التواصل ما بين الشعب الفلسطيني والجزائري وكافة الوفود العربية المشاركة.

وأشار إلى أن المشاركة الفلسطينية تهدف إلى تحقيق الإنجاز بالصورة المشرقة للاعب الفلسطيني، ونسج علاقات الود والأخوة مع كافة الوفود المشاركة، وتقديم رسالتنا الوطنية إلى العالم وامتدادنا العربي الأصيل.

وتطرق الرجوب إلى الظروف الصعبة التي تعيشها الرياضة الفلسطيني تحت الاحتلال من تقييد لحركة الرياضيين داخل الوطن وخارجه، وتدمير المنشآت والاعتداء عليها أثناء المنافسات، واستشهاد اللاعبين.

وخلال الاجتماع، قدم عدد من المشاركين مداخلات، عبروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في دورة الألعاب العربية، في الجزائر، مؤكدين أن هذه المشاركة ستمثل لهم فرصة للاستعداد لقادم المواعيد، والتفاعل مع أقرانهم من جميع الدول العربية المشاركة.

كما ثمن ممثلو الرياضة الباراولمبية حرص اللجنة الأولمبية على تسجيل مشاركتهم في هذه الدورة، لتسليط الضوء على هذه الفئة التي تمثل جزءاً من الرياضة الفلسطينية.

يشار إلى أن الوفد الفلسطيني يتكون من نحو 160 مشاركاً ما بين لاعب وفني وإداري، حيث ستشارك فلسطين في 13 لعبة هي: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطاولة، وكرة الطائرة، والمصارعة، والكاراتيه، والجودو، والألعاب الباراولمبية (كرة سلة، ألعاب قوى)، والشطرنج، ورفع الأثقال، والسباحة، وألعاب القوى، والملاكمة.