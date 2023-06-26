حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من قطاع غزة يغادرون إلى السعودية

القاهرة/سما/

غادر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء والأسرى والجرحى من قطاع غزة وعددهم 498 حاجا، اليوم الاثنين، الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث كان في وداعهم بمطار القاهرة سفير دولة فلسطين دياب اللوح.

ونقل السفير دياب اللوح للحجاج تحيات فخامة الرئيس أبو مازن وتهانيه، مؤكدا حرص سيادته على متابعة إجراءات خروج الحجاج ووصولهم بخير وسلامة إلى المملكة العربية السعودية، وعودتهم سالمين لأرض الوطن.

وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرعايتهما واهتمامهما بالحجيج الفلسطيني وتخصيصه هذه المكرمة لعائلات شهداء وأسرى وجرحى فلسطين، مشيداً بالتعاون التام بين السفارة، وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والجهات السعودية ذات الصلة، لإنجاح واتمام اجراءات المكرمة على أكمل وجه.

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