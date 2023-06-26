علي الحجار: أتمنى ألا تصل الأزمة مع مدحت صالح للقضاء

وكالات / سما /

كشف الفنان علي الحجار لأول مرة تفاصيل أزمته مع الفنان مدحت صالح، بعدما ذهب مشروعه 100 سنة غناء في دار الأوبرا المصرية لـ مدحت صالح بعنوان مدحت والكبار، وأكد علي أنه تقدم بالمشروع لوزارة الثقافة المصرية عام 2002 ولم يجد استجابة، وفوجئ أن المشروع بكل تفاصيله يتم الإعلان عنه باسم زميله مدحت صالح.

وأكد علي الحجار خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامجه حديث القاهرة، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلاً: الطريقة المناسبة لحل هذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي، ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني أنه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه وأقوله أنت عارف أن ده مشروعي.

وأوضح علي الحجار، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الأساتذة إلا بعد إعلانه في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية كلمه وقال له تعالى نتفاهم، مضيفًا: خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لأ يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا.

وتابع: حلمي كان الدولة تنفذ المشروع لأن مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروع الأساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي، معبرًا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.

علي الحجار: مدحت صالح على علم بمشروعي من العام 2002

وأضاف الفنان علي الحجار، أن صديقه الفنان مدحت صالح يعلم أنه يعمل على مشروع 100 سنة غناء منذ عام 2002، قائلًا: كنت متوقع أن مشروع مدحت صالح ودار الأوبرا حاجة تانية وبدأت أسأل لقيت الموضوع حقيقي، ومدحت صالح عارف إني بعمل المشروع ده من 2002 وكل كلمة بيقولها في مشروعه متطابقة مع مشروعي ومشروعي مش إني أغني لمطرب آخر ولكن إحياء.

علي الحجار: فشلت في إدارة موهبتي

واعترف علي الحجار بفشله في إدارة موهبته اجتماعيا وقال فنيًا معرفتش أدير موهبتي بطريقة الذكاء الاجتماعي، وعرفت إن مدير الأعمال يا إما يكون مؤسسة أو حد عنده خبرة بمجالي ومؤمن به أكثر مني.

وتابع علي الحجار أنه اختار الطريق الصعب في المجال الفني، مؤكدًا أنه اختار طريقا مختلفا في الغناء رغم اختلاف السوق، مضيفًا: في عز الدنيا ما كانت ماشية في اتجاه كنت في اتجاه تاني.

وأضاف: عندي أغاني أفراح موجودة حتى الآن، وأنا مش ضد الغناء الإيقاعي ولكن باختار الكلام اللي مش ماشي دلوقتي وأنا مع الشعر، وغنيت في أفراح كتير وإلى الآن بيجي لي أفراح ولكن من الناس اللي بتفهم في الفن.

كما أكد الفنان علي الحجار أنه يتابع جميع الأغاني ويتابع المهرجانات ولكنها ليست ذوقه في الاستماع، موضحًا أن المطربين الذين يستمع لهم وفق ذوقه الفني هم محمد منير ومحمد الحلو، كما أشار إلى أنه يشاهد كليبات عمرو دياب.

وأضاف علي الحجار أن عمرو دياب فنان سابق عصره بأحسن صورة، قائلًا: رغم إني مش من سميعة عمرو دياب، لكن عمرو دياب فخر ليا كمصري إنه المطرب المتربع على عرش الغناء في المنطقة العربية كلها.

واستكمل علي الحجار: عمرو دياب وعادل إمام بالنسبة لي أيقونة كبيرة، لأنهم مصريين ما زالوا متربعين على عرش الفن المصري في الوطن العربي.