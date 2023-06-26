  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نولان: Oppenheimer يضع المشاهدين في حالة من الإحباط

الإثنين 26 يونيو 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نولان: Oppenheimer يضع المشاهدين في حالة من الإحباط



وكالات / سما /

كشف المخرج العالمى كريستوفر نولان، عن أن عرض فيلم Oppenheimer، في مجموعة من دور العرض، وضعت الجماهير في حالة من الصدمة، حتى أن البعض وصفه بأنه فيلم رعب، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وتحدث نولان عن العروض المبكرة في مقابلة جديدة مع مجلة Wired مؤكدًا: "بعض الناس يغادورن الفيلم وهم محطمين، ولا يستطيعون الكلام، خاصة أن هناك عنصر من الخوف موجود في التاريخ".

وأنهى نولان حديثه قائلاً: "فيلم Oppenheimer تجربة مكثفة لأنها قصة حقيقية، وعرضته مؤخرًا على مخرج سينمائي قال إنه نوع من أفلام الرعب، وأنا لا أوافق".

وذلك بعد أن تم الإعلان عن أن فيلم Oppenheimer الجديد للمخرج العالمى كريستوفر نولان حصل على تصنيف من فئة R، بعد أكثر من 20 عامًا لـ حصول أحدى أفلامه على هذا التصنيف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة ، فئة R، تكون من بداية 15 عام، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.

الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer  الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

#نولان #Oppenheimer #الإحباط #المشاهدين #فيلم Oppenheimer #فيلم #دور العرض

الأكثر قراءة اليوم

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

مشاداة كلامية وصراخ بين رئيس الشاباك وبن غفير

الأخبار الرئيسية

image_processing20230626-196750-vhaqln

الاحتلال يتحقق من مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

"حزب الله" يعلن إسقاط مُسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

20230626104940

وزيرة إسرائيلية تشبّه قادة أجهزة أمن الإحتلال بميليشيا فاغنر المتمردة وتحدث عاصفة ردود

20230625083609

قناة عبرية : إسرائيل ستسمح بسفر سكان غزة لتركيا عبر مطار رامون

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية