آبل تخطط لإطلاق بطاقتها الائتمانية عالميًا

وكالات / سما /

تخطط آبل لإطلاق بطاقتها الائتمانية المعروفة باسم “آبل كارد Apple Card”على نطاق عالمي خارج الولايات المتحدة، حيث تجري الشركة اﻷمريكية محادثاتٍ من أجل إطلاق البطاقة في الهند، وفقًا لما ذكره موقع Moneycontrol الهندي المتخصص في أخبار المال والأعمال في تقريرٍ أخير.

وكان المدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، قد التقى الرئيس التنفيذي لبنك HDFC خلال زيارته للهند في أبريل الماضي لمناقشة احتمالية إطلاق بطاقة آبل كارد الائتمانية في السوق الهندية بالتوازي مع خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي Apple Pay”، وفقًا لما ذكره التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة، وفقاً لموقع aitnews.

ويأتي ذلك في إطار سعي آبل من أجل إطلاق “آبل كارد” كبطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة مع بنك HDFC، إذ يُسمح فقط للبنوك داخل الهند بإصدار البطاقات الائتمانية.

وأجرت آبل محادثات أيضًا مع البنك المركزي “بنك الاحتياطي الهندي”، الذي طلب من آبل اتباع الإجراءات المعتادة لبطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة، دون تقديم أي اعتبارات خاصة للشركة.

ووفقًا للتقرير، لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، ولم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، وسيكون من المفاجئ إطلاق البطاقة في الهند قبل الأسواق الأوروبية، أو حتى قبل دول آسيوية أخرى مثل اليابان.

وكانت آبل قد أطلقت بطاقتها الائتمانية في الولايات المتحدة منتصف عام 2019، ولم تتوفر في أي دولة أخرى منذ ذلك الحين، وقد صدرت بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس وشركة ماستركارد، ويحصل عليها العملاء في صورة بطاقة مصنوعة من التيتانيوم ومكتوب عليها الاسم دون أية أرقام إضافية مطبوعة عليها.

وتخطط آبل للتوسع في السوق الهندية على عدة مستويات، إذ تنوي رفع إنتاج هواتف آيفون هناك مع بناء سلسلة إمداد محلية، لتكون مركزًا موازيًا للصين، وكذلك التركيز على رفع المبيعات.

يذكر أن تيم كوك قد افتتح متجرين رسميين لآبل في الهند خلال زيارته الأخيرة للهند، إذ كانت قبلها توفر منتجاتها عبر متجر إلكتروني ومن خلال الوكلاء المعتمدين داخل البلاد.

وتشير التقارير إلى أن مبيعات آبل داخل الهند تجاوزت 6 مليارات دولارٍ أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50% عن العام السابق.