انتصاران للهلال وغزة الرياضي بدوري الممتازة لكرة الطائرة

غزة / سما /

حقق فريقا الهلال وغزة الرياضي الفوز على شباب البريج والوفاق تواليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة.



الهلال (3) - (0) شباب البريج



وتمكن الهلال من تحقيق فوز سهلا على شباب البريج،ط بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (11-25)، و(5-25)، و(15-25).



ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع، وبقي شباب البريج عاشرا وأخيرا بلا نقاط.



غزة الرياضي (3) - (0) الوفاق



وفي المباراة الثانية، تفوق غزة الرياضي على الوفاق بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (19-25)، و(26-28)، و(13-25).



ورفع الرياضي رصيده للنقطة 9 في المركز الأول مؤقتا، وبقي الوفاق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.