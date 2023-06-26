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انتصاران للهلال وغزة الرياضي بدوري الممتازة لكرة الطائرة

الإثنين 26 يونيو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران للهلال وغزة الرياضي بدوري الممتازة لكرة الطائرة



غزة / سما /

حقق فريقا الهلال وغزة الرياضي الفوز على شباب البريج والوفاق تواليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة.

الهلال (3) - (0) شباب البريج

وتمكن الهلال من تحقيق فوز سهلا على شباب البريج،ط بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (11-25)، و(5-25)، و(15-25). 

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع، وبقي شباب البريج عاشرا وأخيرا بلا نقاط.

غزة الرياضي (3) - (0) الوفاق

وفي المباراة الثانية، تفوق غزة الرياضي على الوفاق بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (19-25)، و(26-28)، و(13-25). 

ورفع الرياضي رصيده للنقطة 9 في المركز الأول مؤقتا، وبقي الوفاق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

#كرة الطائرة #الهلال #غزة الرياضي #الوفاق #شباب البريج

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