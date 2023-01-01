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مانشستر يونايتد يعرض 11 لاعباً للبيع لجني 100 مليون

الإثنين 26 يونيو 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يعرض 11 لاعباً للبيع لجني 100 مليون



وكالات / سما /

استقر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الأسماء التي يريد التخلص منها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب، وتقليص عدد اللاعبين في الفريق، من أجل إفساح المجال للتعاقدات الجديدة.

ويرى المدرب الهولندي أن هناك العديد من اللاعبين الزائدين عن الحاجة في مانشستر يونايتد، ويمكن استغلالهم لتحصيل مبلغ جيد يساعد النادي في استثماراته خلال الميركاتو.

هناك بعض اللاعبين تأكد رحيلهم بالفعل، ونخص بالذكر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي سينتهي عقده بنهاية الشهر الحالي، ومن المحتمل أيضاً مغادرة الحارس الثاني دين هندرسون المطلوب بقوة في نوتينجهام فورست.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر عرضت 11 لاعبين في السوق بناءً على طلب المدرب الهولندي، ويأتي على رأسهما الثنائي الدفاعي إريك بايلي وأليكس تيليس العائدان من الإعارة.

كما سيستمع مانشستر يونايتد للعروض التي ستصل الظهير الأيسر براندون ويليامز، والأمر نفسه ينطبق على المهاجم السويدي أنتوين إيلانجا والنجم التونسي حنبعل المجبري العائد من الإعارة.

ويرحب تين هاج أيضاً ببيع قائد الفريق هاري ماجواير الذي خسر مركزه الأساسي، إلى جانب مواطنه الهولندي دوني فان دي بيك والفرنسي أنتوني مارسيال، وهذا الثلاثي تحديداً سيساعد النادي على تخفيض فاتورة الرواتب بنسبة كبيرة جداً.

اما الاسم الأخير الذي سيضحي به مانشستر يونايتد هو النجم البرازيلي فريد، حيث لن يتردد النادي ببيعه إن وصل عرضاً من فولهام بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، لأن تين هاج يريد انتداب لاعب خط وسط بجودة أعلى.

#هاري ماجواير #مانشستر يونايتد

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