رسمياً .. مودريتش مستمر مع ريال مدريد الموسم القادم

وكالات / سما /

أعلن ريال مدريد، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا موريتش حتى صيف 2024، ليتأكد استمرار اللاعب مع الفريق الموسم القادم، بعد أن أثيرت بعض الشكوك حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

وبهذا، اكتمل نصاب خط الوسط في ريال مدريد بعد تأكيد استمرار مودريتش، حيث سيتنافس النجم الكرواتي مع كل من أوريلين تشواميني، توني كروس، إدوارجو كامافينجا، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد دقائق لوكا مودريتش في الموسم المقبل بعد وصول بيلينجهام، لكنه حتماً سيبقى عنصراً مهماً في قائمة الفريق، والقائد الأول لخط الوسط.

ووقع مودريتش على عقد جديد يمتد لعام واحد فقط، وهذه السياسية التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين تخطوا حاجز 33 عاماً، ويملك الآن فرصة كبيرة ليصبح ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ النادي، وذلك عندما يحطم رقم الحارس باكو بويو (38 عاماً و36 يوماً).

وسيحطم مودريتش صاحب 37 عاماً هذا الرقم في 12 من شهر نوفمبر القادم، لكنه لن يستطع تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بوشكاش الذي خاض آخر مباراة له مع الريال في سن 39 عاماً و36 يوماً، هذا قد يحدث فقط إذا جدد النجم الكرواتي عقده لعام آخر، واستمر حتى صيف 2025.

وواصل لوكا مودريتش إظهار ولاؤه الكامل لريال مدريد، حيث رفض عرضاً في الأيام الماضية من المملكة العربية السعودية، كان سيضمن له الحصول على 200 مليون يورو، وذلك ليبقى موسماً آخر في سانتياجو برنابيو، ومواصلة حلم الاعتزال في النادي.