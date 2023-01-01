رسمياً .. برشلونة يعلن التعاقد مع إلكاي جوندوجان

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، التعاقد مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب بشكلٍ نهائي مع مانشستر سيتي.

واجتاز إلكاي جوندوجان الفحص الطبي الخاص ببرشلونة يوم الأربعاء الماضي في مدينة ميونخ، وتوصل لاتفاق مع إدارة النادي حول بنود العقد، ليتم اليوم الإعلان رسمياً عن الصفقة، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى تأجيل ذلك حتى مطلع شهر يوليو المقبل.

ورفض النجم الألماني عدة عروض في الآونة الأخيرة لكي ينتقل إلى البرسا، حيث عرض عليه مانشستر سيتي تجديد العقد لمدة عام واحد، مع إضافة عام اختياري، وبراتب أعلى مما سيتقاضاه في النادي الكاتالوني. كما رفض الدولي الألماني عروضاً من المملكة العربية السعودية وناديه السابق بوروسيا دورتموند بحسب ما أكدته وسائل الإعلام.

وأصر تشافي هيرنانديز على التوقيع مع جوندوجان، لأنه يدرك القيمة الفنية الكبيرة للاعب، عدا عن امتلاكه عنصر الخبرة الذي كان سيفتقده برشلونة في خط الوسط بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس، الأمر الذي يجعل هذه الصفقة مهمة جداً على عدة أصعدة، وهو التدعيم الاول الذي يقوم به النادي بشكلٍ رسمي هذا الصيف.

ووقع النجم الألماني عقداً يمتد لعامين مع برشلونة، مع إضافة عام إضافي يتم تفعيله اختيارياً، وسيتحصل اللاعب على 10 ملايين يورو سنوياً صافية من الضرائب، بينما يبلغ الشرط الجزائي في عقده 500 مليون يورو.