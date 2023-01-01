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أليجري يرفض عرضا ضخما من الهلال للبقاء في يوفنتوس

الإثنين 26 يونيو 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يرفض عرضا ضخما من الهلال للبقاء في يوفنتوس



وكالات / سما /

رفض ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا ضخما من الهلال السعودي، للتعاقد معه هذا الصيف من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره الصحفي “فابريزيو رومانو” المتخصص في سوق الانتقالات، فإن  ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضا من الهلال السعودي مقابل راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو لمدة موسمين.

وأشار إلى أن، نادي الهلال الوحيد الذي دخل في مفاوضات مع  ماسيميليانو أليجري، من السعودية وليس جاره النصر كما يتردد مؤخرا ولكن المدرب يركز على مشروعه في يوفنتوس.

 

 

 

 

ويرغب مسئولو نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع مدرب ذو اسم كبير هذا الصيف، لقيادة الأزرق في الموسم المقبل، بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

يشار إلى أن، نادي الهلال تعاقد مؤخرا مع مع الثنائي البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

#أليجري #الهلال #يوفنتوس

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