أليجري يرفض عرضا ضخما من الهلال للبقاء في يوفنتوس

رفض ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا ضخما من الهلال السعودي، للتعاقد معه هذا الصيف من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره الصحفي “فابريزيو رومانو” المتخصص في سوق الانتقالات، فإن ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضا من الهلال السعودي مقابل راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو لمدة موسمين.

وأشار إلى أن، نادي الهلال الوحيد الذي دخل في مفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، من السعودية وليس جاره النصر كما يتردد مؤخرا ولكن المدرب يركز على مشروعه في يوفنتوس.