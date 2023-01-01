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نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الإثنين 26 يونيو 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن أربعة معتقلين إداريين من محافظة الخليل، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في زنازين سجن (عوفر) منذ تسعة أيام، رفضا لاعتقالهم الإداريّ.

والأسرى المضربون هم: أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما)، ومحمد أحمد دنديس (25 عاما).

ولفت نادي الأسير، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إلى أنّ المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يوما، علما أنه معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

وأضافت أن المعتقل تلاحمة، هو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.

ولفتت إلى أن المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.

ويواصل المعتقل دنديس الإضراب عن الطعام، علما أنه معتقل منذ 23 آذار 2023، وهذا الاعتقال الأول له، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وأكد نادي الأسير أن إضراب المعتقلين الأربعة يأتي مع استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلًا وثلاث أسيرات.

#نادي الأسير

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