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لا مخصصات للشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى

الإثنين 26 يونيو 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا مخصصات للشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى



رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، "إن الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية بذلت كل الجهود الممكنة، لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين، ولكن حالت بعض الإجراءات الفنية دون صرفها قبل عيد الأضحى".

وأكد مجدلاني أنه سيتم صرف الدفعة للمستفيدين فور انتهاء عملية التدقيق مباشرة بعد عطلة العيد.

وفيما يخص صرف الدفعة السابعة والأخيرة من منحة البنك الدولي، قال مجدلاني، "إن هذه المنحة وما سبقها من ستة دفعات تستهدف الأسر الفقيرة والمسجلة ضمن قوائم الوزارة والتي ليس لديها دخل، وسيتم صرف المنحة بعد عطلة العيد، عند استكمال الإجراءات الفنية".

وأضاف مجدلاني: "إن الوزارة تأسف لتأخر صرف المخصصات، مؤكداً على حرص الوزارة الدائم على تنفيذ الدفعات في موعدها وفق قواعد الشفافية المعمول بها".

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