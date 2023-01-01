"الشعبية" تدعو لإفشال مخططات الاحتلال بتشغيل مطار "رامون"

غزة/ سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، "إن عودة الحديث عن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتشغيل مطار "رامون" لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيفشلها شعبنا الفلسطيني، الذي يعي تمامًا مخاطرَ هذه الخطوة الهادفة لعزله عن عمقه وامتداده العربي".

ودعت الشعبية في بيان لها، جماهير شعبنا إلى رفض السفر عبر مطار "رامون" الإسرائيلي، باعتباره تكريسًا لوقائع يفرضها الاحتلال ضمن مخططات الضم والإلحاق والتبعية، عدا عن توفير دعمٍ للاقتصاد الإسرائيلي، وتأكيدًا على سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.

وطالبت، السلطة الفلسطينية واللجنة الإدارية في قطاع غزة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات الاحتلال بسفر المواطنين الفلسطينيّين عبر مطار "رامون"، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، داعيةً إلى بذل جهودٍ من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة.