  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية" تدعو لإفشال مخططات الاحتلال بتشغيل مطار "رامون"

الإثنين 26 يونيو 2023 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تدعو لإفشال مخططات الاحتلال بتشغيل مطار "رامون"



غزة/ سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، "إن عودة الحديث عن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتشغيل مطار "رامون" لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيفشلها شعبنا الفلسطيني، الذي يعي تمامًا مخاطرَ هذه الخطوة الهادفة لعزله عن عمقه وامتداده العربي".

ودعت الشعبية في بيان لها، جماهير شعبنا إلى رفض السفر عبر مطار "رامون" الإسرائيلي، باعتباره تكريسًا لوقائع يفرضها الاحتلال ضمن مخططات الضم والإلحاق والتبعية، عدا عن توفير دعمٍ للاقتصاد الإسرائيلي، وتأكيدًا على سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.

وطالبت، السلطة الفلسطينية واللجنة الإدارية في قطاع غزة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات الاحتلال بسفر المواطنين الفلسطينيّين عبر مطار "رامون"، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، داعيةً إلى بذل جهودٍ من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

مشاداة كلامية وصراخ بين رئيس الشاباك وبن غفير

الأخبار الرئيسية

"حزب الله" يعلن إسقاط مُسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

20230626104940

وزيرة إسرائيلية تشبّه قادة أجهزة أمن الإحتلال بميليشيا فاغنر المتمردة وتحدث عاصفة ردود

20230625083609

قناة عبرية : إسرائيل ستسمح بسفر سكان غزة لتركيا عبر مطار رامون

الولايات المتحدة تضاعف دعمها للأونروا وسط تحريض إسرائيلي

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية