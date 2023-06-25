مصر: انهيار مبنى من 13 طابقا في الإسكندرية والبحث جار عن ضحايا تحت الأنقاض

القاهرة / وكالات /

انهارت عمارة سكنية مكونة من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية في مصر، اليوم، الإثنين، وسط أنباء عن "عدد كبير من السكان تحت الأنقاض".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان أن دوي انفجار سمع في المبنى قبل انهياره، فيما تعمل طواقم الإنقاذ في محاولة للعثور على ناجين.

وأفاد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، بأن العقار يستخدم كشقق مصيفية للإيجار، ويقع في منطقة "سيدي بشر" المكتظة بالسكان، في شارع خليل حمادة، التابع لدائرة "المنتزة أول".

وكلّف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية، بالانتقال إلى موقع انهيار العقار مكون من طابق أرضي و13 طابقا.

وأشار الشريف إلى "انشطار نصفي رأسي في العقار الذي يستخدم غالبيته كشقق مصيفية".

وقال المحافظ إن قرارا كان قد صدر لإزالة الطابق الأخير من العقار، وأشار إلى أنه كان معروضا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى، كما بثت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على "فيسبوك" من موقع الانهيار.

وبينت مقاطع الفيديو المنتشرة عمل أهالي المنطقة على محاولة رفع الأنقاض والبحث عن مواطنين تحت الركام.

وقد وصل محافظ الإسكندرية إلى موقع الانهيار للاطلاع على عمليات البحث والإنقاذ، فيما لم تحدد الحصيلة النهائية لعدد الأشخاص الذين أصيبوا أو لا يزالون تحت الأنقاض.