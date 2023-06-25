انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأول

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الإثنين، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين، خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الرابع 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 2%، بالمقارنة بالربع الرابع 2022، إذ بلغت أعلى نسبة انخفاض لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 19%، ثم نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 5%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 4%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 3%. إن هذا الانخفاض قابله ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بنسبة 4%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%.

في حين أظهر ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع المناظر 2022 في الأسعار الثابتة التي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,279 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 658 مليون دولار أميركي.

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 767 دولارا أميركيا خلال الربع الأول، مسجلا انخفاضا بنسبة 3% بالمقارنة بالربع الرابع 2022، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,119 دولارا أميركيا، بنسبة انخفاض بلغت 2% مقارنة بالربع الرابع 2022.

أما في قطاع غزة، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 299 دولارا أمريكيا خلال الربع الأول من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع 2022.