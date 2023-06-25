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الولايات المتحدة تضاعف دعمها للأونروا وسط تحريض إسرائيلي

الإثنين 26 يونيو 2023 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تضاعف دعمها للأونروا وسط تحريض إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، أنه سيتم مضاعفة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هذا العام لتصل إلى 223 مليون دولار.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الزيارة تصل إلى زيادة بمقدار 16 مليون دولار عن مبلغ العام الماضي، بما يجعل واشنطن أكبر مانح للأونروا، بعد أن كانت أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمويل المنظمة الأممية.

ومنذ عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، حولت إدارته ما يقرب من مليار دولار.

وحاول الموقع العبري، إثارة قضية أن هذا الدعم يأتي في ظل ما ادعى وجود تحريض في الكتب المدرسية للأونروا.

وأشار لتصريحات أميركية سابقة، آخرها لمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي قالت أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوا الأميركي الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية على علم بالتقارير حول التحريض على العنف ضد إسرائيل في الكتب المدرسية للأونروا، وأنها تتابع ذلك مع الجهات المختصة.

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