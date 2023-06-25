رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

رجل الأعمال ميلتشين الذي قدم الهدايا غالية الثمن لعائلة نتنياهو يدلي بشهادته

ناحوم برنع: حكومة سموتريتش الذي سيخلي العرب فقط

المفتش العام للشرطة: لن أستطيع العمل سنة إضافية مع بن غفير

عنف المستوطنين: شبان التلال على اتصال مباشر مع وزراء في حكومة نتنياهو

تشكيل لجنة تحقيق رسمية لعملية صور الأولى عام 1982 والتي أدت إلى مقتل 76 رجل أمن وآنذاك ادعت الحكومة أن سبب انهيار البناية تسرب الغاز لكن عمليا كانت عملية تفجير سيارة مفخخة

فك الارتباط الأكاديمي: إدارة بايدن أمرت بوقف التعاون الأكاديمي- التكنولوجي مع إسرائيل خارج الخط الأخضر

"معاريف":

نتنياهو قال لملتشين إن المستشار القومي للحكومة وافق على حصوله على الهدايا

الموساد: أحبطنا عملية ضد إسرائيليين في قبرص

المستشارة القانونية للحكومة تعارض حل نقابة المحامين

الاتحاد الأوروبي: يجب وضع علامة على بضائع المستوطنات

"هآرتس":

الائتلاف يجدد قوانين الانقلاب على الجهاز القضائي

عموس هرئيل: المشاغبون اليهود في الضفة يحصلون على دعم من وزراء اليمين وتجاهل نتنياهو

تحذير من اغتيال الفلسطينيين

سفارة الولايات المتحدة تقاطع بن غبير وسموتريتش

افتتاحية الصحيفة: سيد الإرهاب اليهودي – نتنياهو