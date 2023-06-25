  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 26 يونيو 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

رجل الأعمال ميلتشين الذي قدم الهدايا غالية الثمن لعائلة نتنياهو يدلي بشهادته

ناحوم برنع: حكومة سموتريتش الذي سيخلي العرب فقط

المفتش العام للشرطة: لن أستطيع العمل سنة إضافية مع بن غفير

عنف المستوطنين: شبان التلال على اتصال مباشر مع وزراء في حكومة نتنياهو

تشكيل لجنة تحقيق رسمية لعملية صور الأولى عام 1982 والتي أدت إلى مقتل 76 رجل أمن وآنذاك ادعت الحكومة أن سبب انهيار البناية تسرب الغاز لكن عمليا كانت عملية تفجير سيارة مفخخة

فك الارتباط الأكاديمي: إدارة بايدن أمرت بوقف التعاون الأكاديمي- التكنولوجي مع إسرائيل خارج الخط الأخضر

"معاريف":

نتنياهو قال لملتشين إن المستشار القومي للحكومة وافق على حصوله على الهدايا

الموساد: أحبطنا عملية ضد إسرائيليين في قبرص

المستشارة القانونية للحكومة تعارض حل نقابة المحامين

الاتحاد الأوروبي: يجب وضع علامة على بضائع المستوطنات

"هآرتس":

الائتلاف يجدد قوانين الانقلاب على الجهاز القضائي

عموس هرئيل: المشاغبون اليهود في الضفة يحصلون على دعم من وزراء اليمين وتجاهل نتنياهو

تحذير من اغتيال الفلسطينيين

سفارة الولايات المتحدة تقاطع بن غبير وسموتريتش

افتتاحية الصحيفة: سيد الإرهاب اليهودي – نتنياهو

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

مشاداة كلامية وصراخ بين رئيس الشاباك وبن غفير

هآرتس: من الذي يُفترض أن يحمي الفلسطينيين؟

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تضاعف دعمها للأونروا وسط تحريض إسرائيلي

نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة الفلسطينية

photo_2023-06-25_17-58-16

استياء إسرائيلي: حماس في السعودية ولا رحلات جوية من تل أببيب

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

347421247_653421240151284_5690510346201707310_n

غزة: اعتماد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية