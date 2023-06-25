رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر مواصلة المستوطنين إرهابهم ضد المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الاحتلال قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي ويتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين

المستوطنون يواصلون إرهابهم والاحتلال يعزز قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين

العاهل الأردني يؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

وحدات القمع تقتحم قسم "21" في "عوفر" وجلسة محكمة اليوم للأسير مناصرة

إدارة بايدن تلغي قرار ترمب تمويل مشاريع وتعاون علمي بالمستوطنات

السامريون يحجون إلى قمة جرزيم احتفالا "بعيد الحصاد"

عناصر احتياط في جيش الاحتلال يهددون بوقف خدمتهم العسكرية إثر دفع تشريعات إضعاف القضاء

"الخارجية" تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها فورا أمام اعتراف الاحتلال بإرهاب المستوطنين

"المالية" تسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

سفير فلسطين لدى اليونان يطمئن على الناجين من حادثة غرق المركب

مقتل شخصين بجريمة إطلاق نار في نحف والإضراب الشامل يعم البلدة

المعارك في دارفور تتسع والمدنيون يواصلون الفرار من الإقليم

*"الأيام":

المستوطنون يواصلون الحرق في ترمسعيا وتعزيز جيش الاحتلال بـكتيبتين إضافيتين

مستوطنون يحتشدون على مدخل قرية ياسوف

"الشاباك" يزعم اعتقال فلسطيني كانت لديه "نية صنع صـاروخ"

إدارة بايـدن تقـرر التوقف عن تمويل مشاريع وتعاون علمي بالمستوطنـات

نـتـنـيـاهـو: مـواصـلـة الـبـنـاء الاستيطاني "بحجم واسع"

سموتريتش وبن غفير يرفضان الانتقادات لإرهاب المستوطنين

أوكـرانـيـا: نـتنيـاهـو يـبـرر تقاعسه الـتـام عـن دعـمنـا بـحجـج خيـالـيـة

إسرائيل تزعم إحباط هجوم إيراني اسـتهـدف مـواطـنيهـا فـي قـبـرص

الملك عبد الله يدعو إلى وقف تقويض فرص تحقيق السلام

إسـرائـيـل قـد تـسـمـح بـسـفـر أفراد من غزة لتركيا عبر "رامون"

مقاتلو "فاغنر" يتراجعون إلى معسكراتهم والحياة تعود لطبيعتها في المدن الروسية

سـوريـة: مـقتـل 13 شـخصـا بـغـارات جويـة روسيـة على مناطق في إدلب

*"القدس":

الرئيس يستقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي

أميركا تطالب إسرائيل بمحاكمة مثيري الإرهاب في القرى الفلسطينية

إدارة بايدن تلغي قرار ترمب بتمويل مشاريع وتعاون علمي مع المستوطنات

مداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

تحذير من ملاحقة قادة جيش الاحتلال في المحاكم الدولية بسبب هجمات المستوطنين

مقاتلو فاغنز يتراجعون في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين أنهى تمردهم

استطلاعان: ائتلاف نتنياهو يخسر من 10 إلى 12 مقعدا

السودان: المعارك في دارفور تتسع نطاقا والمدنيون يواصلون الفرار من الإقليم