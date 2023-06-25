الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب ويقتحم عدة منازل بالخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، شابا وفتشت عدة منازل ومستودع أدوية في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسيم عاطف سويلم من مخيم العروب شمال الخليل وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت مستودعا للأدوية يعود لبشار الخطيب، وعدة منازل، وعبثت بمحتوياتها عُرف من أصحابها: عبد الخالق النتشة، ومحمد جمال النتشة، وأنس رصرص، وفراس أبو شرخ، وعيسى الجعبري، ومحمود شبانة، ومنذر الجعبة، ومازن النتشة، وعزام سلهب، كما صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة مناطق.