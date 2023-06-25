تزامنًا مع وصول هنية.. اشتية يصل السعودية لأداء مناسك الحج

رام الله / سما /

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، الليلة الماضية، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج.



وكان في استقبال، اشتية، بمطار الملك عبد العزيز الدولي،الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، والقنصل العام لدولة فلسطين السفير محمود الأسدي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.



ويأتي ذلك تزامنًا مع وصول وفد قيادي من حركة "حماس" إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وعلى رأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وخالد مشعل رئيس مكتبها السياسي بالخارج.