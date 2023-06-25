قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وتركزت حملة المداهمات ضد عوائل أسرى في سجون الاحتلال، وكذلك بحق أسرى محررين، وقيادات في حركة "حماس" ونقل تهديدات لهم.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال داهمت ما لا يقل عن 16 منزلًا لأسرى ومحررين مقدسيين، وصادرت مبالغ مالية، ومركبات، ونفذت عمليات تخريب واسعة داخلها، وتفتيشات استفزازية بحق عائلاتهم.

وفي نابلس،ـ اقتحمت قوات الاحتلال منزل عميد أسرى محافظة نابلس الأسير قتيبة مسلم، وأخضعته للتفتيش العبثي.

وفي رام الله، اعتقل الشبان، محمد يوسف جابر، وباسل عبدالله حامد، وشقيقه هادي، ومحمد قنديل، عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيتين، فيما اعتقل إسماعيل أبو شخيدم، وعبدالله أبو شخيدم، وفهد قنداح من قرية أبو شخيدم.

واقتحمت قوة عسكرية منزل عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر بأريحا، وسلمتها قرارًا حول اعتزامها هدم منزلها.

وفي بيت لحم، اعتقل المحرر خالد فراج عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، فيما اعتقل الشاب طلال العمور عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع.

وفي الخليل، اعتقل الشاب وسام عاطف سويلم عقب اقتحام منزله في مخيم العروب.

وداهمت قوات الاحتلال منازل مجموعة من قيادات حركة حماس بالمحافظة، وهددتهم بالاعتقال.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر يوسف عبد الدايم من بلدة عنبتا، فيما شهد مخيم نور شمس اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين.