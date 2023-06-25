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"القسام" تزف أحد عناصرها ارتقى خلال مناورة تدريبية

الإثنين 26 يونيو 2023 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تزف أحد عناصرها ارتقى خلال مناورة تدريبية



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، أحد عناصرها من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي استشهد خلال مناورة تدريبية.


ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ محيي الدين محمد محمد السدودي (24 عامًا)، من مسجد "صلاح شحادة" في مخيم النصيرات، والذي ارتقى اليوم الأحد 07 ذو الحجة 1444هـ الموافق 25/06/2023م خلال مناورة تدريبية.


وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".


وتابعت: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

#كتائب القسام #محيي الدين السدودي

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