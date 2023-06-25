  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

الأحد 25 يونيو 2023 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين



رام الله/سما/

 وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة دعوة رسمية لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل في فلسطين، بمجال المشاريع الهندسية الاستراتيجية بالشراكة مع الشركات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السفير المغربي لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان ووفد مغربي يضم مهندسين وخُبراء متخصصين في مجال الإنشاءات وترميم المباني وصيانة المعمار التاريخي، الذي يزور فلسطين برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف.

 وتأتي زيارة الوفد المغربي لفلسطين بهدف الاطلاع على المشاريع العمرانية التي تنفدها المملكة المغربية، خاصة في القدس الشريف، إضافة إلى الاطلاع على واقع العمل الهندسي والإسكان في فلسطين وتبادل الخبرات والتجارب، للخروج بمبادرات رائدة تنفذ في فلسطين بالاستفادة من التجارب والخبرات المغربية.

كما وجّه زيارة دعوة، من خلال السفير المغربي، إلى نظيرته المغربية لزيارة فلسطين، بهدف البناء الفعال على هذا اللقاء، وتعزيز أشكال التعاون بين البلدين في مجال العمارة والإسكان والترميم وتبادل الخبرات، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تخص فلسطين، لتثبيت المواطن في أرضه في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واتفق الجانبان على تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم بين البلدين، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال تقنيات البناء والبناء قليل التكلفة والإسكان الميسر، والشراكة مع القطاع الخاص، واستخدام مواد البناء المحلية، وفي مجال الترميم.

من جهة أخرى، أطلع الوزير زيارة السفير المغربي والوفد المرافق على آخر المستجدات السياسية والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان والاعتداءات المتكررة والاقتحامات اليومية وسياسة الضم والاستيلاء، وإعاقة عملية التنمية والتطوير وعمل الوزارة، خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأثنى زيارة على العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية إلى الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربي.

بدوره، أكد السفير المغربي وجدانية العلاقة بين الشعبين المغربي والفلسطيني، وأن هذه العلاقة تعتبر حافزا أساسيا للتعاون بين البلدين.

كما أكد أن هذه الزيارة ستكون مقدمة للتعاون، مبيّنا أن العديد من المبادرات ستبدأ عقب هذا اللقاء، وأنه سيتم السعي والدخول في مسارات إجرائية لتنفيذ الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإسكان وصناعة الإنشاءات، وكذلك التطلع إلى تحقيق مشاريع حقيقية مشتركة، والاستفادة من الخبرات الفلسطينية ونموذجها المعماري الحضاري.

وحضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الإسكان سليم أبو ظاهر، ونائب السفير المغربي محمد المدغري، وطواقم متخصصة من الجانبين.

#محمد زيارة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

بعد وقف التمرد المسلح : مقاتلو فاغنر غادروا روستوف

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-25_20-31-19

هآرتس: من الذي يُفترض أن يحمي الفلسطينيين؟

قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

rJZh002sH2_0_218_585_330_0_x-large

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية